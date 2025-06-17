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18 Haziran Çarşamba Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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18 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Haziran Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Haziran Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bedeninin sana fısıldadığı bir mesaj var. 'Biraz yavaşla' diye mırıldanıyor ama sen, bu kısık sesi duymamayı seçiyor gibi görünüyorsun. Hızlı tempolu hayatın içinde, bedeninin sana gönderdiği bu ufak uyarıları göz ardı etmek kolay. Ancak, baş ve göz bölgende beliren hafif bir gerilim, bedeninin sana verdiği bir dinlenme çağrısı olabilir.

Biraz daha derine inersen, bu fiziksel belirtilerin altında yatan içsel bir huzursuzluğu da fark edebilirsin. Bu huzursuzluk, kaslarında bir gerginlik olarak kendini gösteriyor olabilir. Ancak unutma ki, dinlenmek seni geride bırakmaz, aksine enerjini toplamanı sağlar. Kendine biraz zaman ayır, bedenini dinle ve ona ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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