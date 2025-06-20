21 Haziran Cumartesi Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün kendini biraz yorgun hissedebilirsin. Ancak unutma, bu yorgunluk sadece fiziksel olmayabilir. İçinde bastırdığın, belki de farkında bile olmadığın duygular, enerjini tüketiyor olabilir.

Eğer sabahları uyanır uyanmaz kendini bile dinlenmemiş hissediyorsan, belki de rüyalarında, bilinçaltının derinliklerinde çözülmemiş bir hikayeyle karşı karşıya kalmış olabilirsin. Bu durum, enerjini düşüren ve seni yoran bir faktör olabilir.

Bugün belki de göz çevren, baş bölgen ve iç huzuruna daha fazla odaklanman gerekiyor. Ve unutma, bazen en güçlü ilaç, sessizliktir. Kendini dinlemek, iç sesini duymak ve ona göre hareket etmek, belki de bugün ihtiyacın olan tek şeydir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…