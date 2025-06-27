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28 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
28 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Haziran Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün belki de farkında olmadan baş ve boyun bölgende bir hassasiyet hissedebilirsin. Bilgisayar başında geçirdiğin uzun saatler, belki de farkında olmadan yanlış duruşun, bu hassasiyetin ana sebebi olabilir. Bu durumda, duruşunu düzeltmeyi ve sık sık mola vermeyi ihmal etmemelisin.

Bilgisayar başında geçirdiğin bu uzun saatler, sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal dengeni de sarsabilir. Ancak endişelenme, çünkü ruhunu dengelemek için müzik veya meditasyon gibi araçlardan yararlanabilirsin. Belki biraz huzurlu bir müzik açıp gözlerini kapatıp derin bir nefes alabilirsin. Meditasyon uygulaması indirip bilgisayar başında geçirdiğin yoğun saatlerin ardından dahi zihnini sakinleştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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