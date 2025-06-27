28 Haziran Cumartesi Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün enerjinin biraz düşük olduğunu hissedebilirsin, ama endişelenme, bu tamamen normal. Zihinsel yorgunluk, fiziksel enerjini de etkileyebilir. Yoğun bir haftanın ardından, planlarını bir kenara bırakıp biraz rahatlamak, kendine zaman ayırmak belki de en doğrusu olabilir.

Özellikle baş ve boyun bölgende bir ağırlık hissediyorsan, bu durumun stresle ilgili olabileceğini unutma. Bu bölgedeki kasları gevşetmek ve rahatlatmak için, biraz esneme hareketleri yapmayı dene. Belki bir masaj da iyi gelebilir.

Gününü daha hafif ve rahat geçirmek için meditasyon yapmayı da düşünebilirsin. Hadi biraz rahatla... Zira, bedenin dinlendiğinde ruhun da huzur bulacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…