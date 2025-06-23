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24 Haziran Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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24 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Haziran Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün biraz denge üzerine konuşmak istiyoruz. Ancak burada kastettiğimiz denge, sadece estetik değil, sağlıkla da yakından ilişkili. Ne kadar mükemmel bir görüntüye sahip olursan ol, içerideki dengen bozulduğunda bu durum hem sağlığına hem de görünüşüne yansır.

Bunun en belirgin örneklerinden biri, vücut duruşun ve iskelet-kas sisteminin uyumu. Eğer bu uyum sağlanmazsa, ne yazık ki bu durum dışarıdan da fark edilir hale gelebilir. Belki de bugün, aynada kendine bakarken biraz daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirmenin tam zamanı.

Cilt sağlığın da dengeyle doğrudan ilişkili. Sağlıklı ve ışıldayan bir cilt, içerideki dengenin dışa yansımasını sağlayan bir beden ile güzellik kadar iyi olmayı da hak ediyorsun. Kısacası bugünün şifası, dengede gizli! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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