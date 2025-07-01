2 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün enerjisi ruhsal dengeni öne çıkarıyor. İç dünyandaki huzur ve denge, fiziksel enerjini ve aktivitelerini doğrudan etkileyebilir. Yani bugün, ruhun ne derse bedenin onu yapacak gibi görünüyor.

Sabah saatlerinde, belki biraz rahatlatıcı müzik eşliğinde günün ilk ışıklarını karşılamak, sana iyi gelebilir. Belki de bir yürüyüşe çıkmak, doğanın uyanışına şahit olmak, tüm canlıların güne merhaba dediği o özel saatlerde enerjini toplamak isteyebilirsin. Ya da belki de bir yoga seansı ile günün stresini henüz başlamadan üzerinden atabilirsin!

Akşam saatlerinde ise, baş bölgende hafif bir ağrı hissedebilirsin. Bu, gözlerinin yorgun olduğuna dair bir işaret olabilir. Belki de bugün kendi iyiliğin için ekran sürenizi biraz kısaltmalısın. Kendine iyi bakın sevgili Terazi! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…