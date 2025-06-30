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1 Temmuz Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
1 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Temmuz Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay'ın ışığı altında parıldıyorsun! Bu yüzden dengeyi koruma konusunda özel bir hassasiyet göstermen gerekebilir. Ancak bu durum, dizler, bel boşluğu ve iç organların dengesini biraz hassaslaştırabilir. Bu nedenle, bugün rahat kıyafetler giymeni, düzgün bir duruş sergilemeni ve doğal nefes almayı öneriyoruz.

Bedeninle barış içinde olmanın en güzel yolu ise, ayna karşısında kendine gülümsemektir. Kendi güzelliğini ve değerini fark etmen, içinde bulunduğun durumu daha iyi anlamanı sağlar. Bu nedenle, bugün aynada kendine gülümseme hediye et ve bedeninle olan barışını yeniden tazele. Unutma, seninle olan ilişkin, diğer tüm ilişkilerin temelini oluşturur. Kendine iyi bak, sevgili Terazi burcu okuyucumuz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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