30 Haziran Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Özellikle omurga, bel ve böbreklerinizin sağlığına ekstra özen göstermen gerekiyor. Satürn'ün geri hareketi, seni 'denge bedenle başlar' şeklinde bir mesaj gönderiyor. Bu mesajı göz ardı etme ve harekete geç!

Uzun süreler boyunca oturmak, bel ve omurga sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bugün, mümkün olduğunca hareket etmeye çalış. Ayrıca, su tüketimine de dikkat etmelisin. Dengeli ve yeterli su tüketimi, bedenini yeniden hizalamak ve enerjini yükseltmek için oldukça önemli.

Unutma ki ruhun da bedenin kadar zarafet ister. Zarafet, sadece dış görünüşle ilgili değil, aynı zamanda iç dünyanla ve yaşam tarzınla da ilgilidir. Hadi zarif yaşa ve zarif iyileş. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…