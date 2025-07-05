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6 Temmuz Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
6 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Temmuz Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için estetikten çok 'uyum'un ön planda olduğu bir gün olacak. Biraz da olsa farklılık yaratmak adına, sağ ve sol elinle aynı anda farklı işler yapmayı denemeye ne dersin? Belki bir elinle yemek yaparken diğer elinle bir kitap karıştırabilir ya da bir elinle çayını yudumlarken diğer elinle bir çizim yapabilirsin. Bu, beynindeki köprüleri dengeleyecek ve seni daha huzurlu bir ruh haline getirecek.

Ayrıca bugün biraz da kendine vakit ayırıp aynalı bir yüzeye yazı yazmayı denemelisin. Belki bir ayna, belki bir pencere... Parmak ucunla bir kelime, belki de bir cümle yaz ve sonra onu sil. Gözlerinle gördüğün ve ardından silinen her bir harf, seni içeriden yumuşatacak ve belki de yeni bir bakış açısı kazandıracak. Bu deneyim, sana hem eğlenceli bir aktivite olacak hem de belki de içindeki yaratıcılığı ortaya çıkaracak. Bugünü kendine ayır ve bu önerileri dene, belki de bugün senin için unutulmaz bir gün olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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