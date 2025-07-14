15 Temmuz Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu haftan estetik ve duygusal dengeyle dolu bir şekilde ilerliyor. Sanki bir ressamın paletindeki renkler gibi, hayatında her şey mükemmel bir uyum içinde. Ancak, bu hafta özellikle cilt, böbrek ve sıvı dengesi konularında biraz daha hassas olabilirsin. Bu durum, belki de biraz daha fazla özen ve ilgi gerektiren bir durum olabilir.

Bir parfüm şişesinin cazibesine kapılmak yerine, kimyasallardan uzak durmanı ve doğanın sunduğu güzelliklere yönelmeni öneriyoruz. Belki de bir aromaterapi seansı ya da doğal ürünlerle yapılan bir cilt bakımı tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Bu, hem cildini tazeleyecek hem de ruhunu rahatlatacaktır.

Bu arada sessizlik bazen en güçlü çığlıktır. Bu sessizliği, güzelliğe dönüştürme fırsatınız var. Belki bir kitap okuyarak, belki de bir müzik dinleyerek... Kendine biraz zaman ayır ve bu sessizliğin tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…