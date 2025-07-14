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15 Temmuz Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
15 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Temmuz Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftan estetik ve duygusal dengeyle dolu bir şekilde ilerliyor. Sanki bir ressamın paletindeki renkler gibi, hayatında her şey mükemmel bir uyum içinde. Ancak, bu hafta özellikle cilt, böbrek ve sıvı dengesi konularında biraz daha hassas olabilirsin. Bu durum, belki de biraz daha fazla özen ve ilgi gerektiren bir durum olabilir.

Bir parfüm şişesinin cazibesine kapılmak yerine, kimyasallardan uzak durmanı ve doğanın sunduğu güzelliklere yönelmeni öneriyoruz. Belki de bir aromaterapi seansı ya da doğal ürünlerle yapılan bir cilt bakımı tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Bu, hem cildini tazeleyecek hem de ruhunu rahatlatacaktır.

Bu arada sessizlik bazen en güçlü çığlıktır. Bu sessizliği, güzelliğe dönüştürme fırsatınız var. Belki bir kitap okuyarak, belki de bir müzik dinleyerek... Kendine biraz zaman ayır ve bu sessizliğin tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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