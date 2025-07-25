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26 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
26 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Temmuz Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün en sevdiğin şeylerden biri olan estetik ve uyum arayışın, seni dış görünüşünle fazlasıyla meşgul edebilir. Oysa ki, güzellik sadece dış görünüşte değil, iç huzurda da gizli. Bu hafta sonu, Neptün'ün etkisiyle, içsel dengesizliklerini, baş ağrısı ve göz yorgunluğu gibi belirtilerle hissetmeye başlayabilirsin. Bu belirtiler, bedeninin ve ruhunun biraz dinlenmeye, huzura ihtiyacı olduğunu gösteriyor olabilir.

Dolayısıyla, bu hafta sonu sadece güzel görünmeye değil, aynı zamanda huzurlu hissetmeye odaklanmanı öneriyoruz. Hatta bir önerimiz daha var: Sakinleşmek ve dinlenmek. Kaliteli bir uyku da başta cildin ve zhinin olmak üzere tüm bedenine iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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