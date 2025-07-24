25 Temmuz Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini biraz daha önceliklendirmen gerekebilir. Farkında olmadan sağlık alışkanlıklarını, yaşamını paylaştığın kişilerin tercihlerine göre şekillendiriyor olabilirsin. Onlar ne yiyor, ne içiyorsa sen de onu tüketiyor, hatta belki de birinin moralini bozmamak adına uykunu bile feda ediyor olabilirsin.

Plüton, bu durumu bir tür 'pasif zehirlenme' olarak adlandırıyor. Kendini başkalarının yaşam tarzına, alışkanlıklarına göre ayarlamak, sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bugün, kendine özgü bir 'iyileşme kuralı' belirlemeni öneriyoruz. Bu kuralın ne olduğu, neyi içerdiği tamamen sana bağlı. Belki daha fazla su içmek, belki daha erken yatmak, belki de daha sağlıklı beslenmek... Bu kuralın ne olduğu önemli değil, önemli olan senin onu uygulaman.

Bu kurala başkalarının katılmasına, onay vermesine gerek yok. Sadece sen bil, sen uygula yeter! Hayatının kontrolü gibi bugün sağlıklı bir yaşam, sadece senin elinde! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…