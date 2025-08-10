onedio
11 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

11 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ağustos Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için özellikle zihinsel açıdan oldukça berrak bir gün olacak. Kendini hafif ve ferah hissedeceğin bugün, bedenini de olumlu yönde etkileyecek. Merkür retronun sona ermesiyle harekete geçme arzun da artacak. 

Tam da bu noktada belinin ve boynunun sağlığı üzerine odaklanabilirsin. Belki de spor rutinleriyle gücüne güç katabilirsin. Aynı zamanda hafif esneme hareketleri yaparak bedenini rahatlatmayı unutmamalısın. Programında sağlıklı beslenme alışkanlıkları da olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

