8 Ağustos Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

8 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Ağustos Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seninle biraz güzellik ve sağlık hakkında konuşalım. Güzellik rutininle beden sağlığın arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsin. Cilt bakımına, saçlarına ya da estetik dokunuşlara gereğinden fazla yüklenmeye çalışma. Unutma, cildin en çok doğallıkla parlar.

Güzellik uygulamalarına dalmadan önce, bir an dur ve kendine şunu sor; bu gerçekten cildime iyi geliyor mu? Yoksa sadece bir trende mi uyuyorum? Bu, cilt bakımı rutininde sana yardımcı olacak bir soru olabilir. Zira, Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisi altında, daha fazlası bazen sadece fazladır. Yani, cildine gereğinden fazla ürün sürmek yerine, ona ihtiyacı olanı ver. Kendini çok daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

