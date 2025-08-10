11 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Merkür'ün geri hareketi sona eriyor! Bu sayede ortaya çıkan güçlü enerji ise iş hayatını ve finans dünyanı etkisi altına alıyor. Bu haftanın ilk gününde, ortaklaşa yürüttüğün işler ya da maddi anlaşmalar hız kazanabilir. Sanki bir anda tüm engeller kalkmış gibi hissedeceksin. İşte bu iş hayatında ilerlemeni işareti olacak!

Daha önce yanlış anlaşıldığını düşündüğün konular, bugün itibariyle netleşmeye başlayacak. Kendini ifade etme yeteneğinin tavan yaptığı bugünlerde, toplantılarda adeta parlayan bir yıldıza dönüşeceksin. Sözlerinle herkesi etkileyecek ve ikna kabiliyetinle herkesi kendine hayran bırakabileceksin. Önünden çekilen engeller ve güçlü enerjin sayesinde kuracağın işte başarılı olacağın ise aşikar. Kazanmaya hazır ol!

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Bugün romantik ilişkilerin netlik kazanıyor. Merkür retronun ardından yükselen enerjin sayesinde partnerinle aynı sayfada olmanın keyfini çıkarabilirsin. Sanki birbirinizi yeni tanıyormuş gibi hissedebilir ve tutku dolu anlar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde yeni bir dönem başlıyor... Eğer bekar bir Terazi burcuysan, çevrenden biriyle aranda samimi bir diyalog başlayabilir. Belki de uzun zamandır gözden kaçırdığın biri, bugün itibariyle hayatının merkezine oturabilir. Ancak dikkatli ol, bu aşk kalıcı olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…