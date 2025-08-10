11 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün romantik ilişkilerin üzerindeki sis perdesi kalkıyor ve her şey netleşiyor. Merkür'ün geri hareketinin sona ermesi ve yükselen enerjinin etkisiyle, partnerinle aynı frekansta olduğunu hissedeceksin. Bu, sanki ilk kez tanışıyormuşçasına bir yeniden keşif süreci olabilir ve bu süreçte tutku dolu anlar yaşamanız da kaçınılmaz olacaktır.

Tabii eğer yalnız bir Terazi burcuysan, bugün yakın çevrenden biriyle aranda samimi bir bağ oluşabilir. Belki de uzun zamandır gözden kaçırdığın biri, bugün itibariyle hayatının merkezine oturabilir. Ancak her ne kadar bu kişiye karşı güçlü duygular beslesen de, bu aşkın kalıcı olup olmayacağı konusunda emin olamayabilirsin. Bu yüzden dikkatli olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…