13 Ağustos Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça özel ve enerjik bir gün olacak! Çünkü hayatında yaratıcılık enerjisini tetikleyen ve gerçek yeteneklerini ortaya çıkarmaya hazırlanan Venüs ile Jüpiter'in kavuşum enerjisi seni saracak.

İşte bu sayede kariyer hayatında, yaratıcılığını sergileme şansın olacak. Sahne önünde yer alabileceğin işler, sosyal medyada dikkat çeken projeler veya yaratıcı projelerde yer alma şansı seni bekliyor. Bu dönemde, yeteneklerini sergilemek için hemen harekete geçsen iyi edersin. Hatta bu yeteneklerini maddi anlamda değerlendirebileceğin işlere odaklanmalı ve hobilerini gelir getirici bir işe dönüştürme ihtimalini değerlendirmelisin.

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise bugün romantizm rüzgarları esiyor. Aşkın gezegeni Venüs ve şansın gezegeni Jüpiter'le bir araya geliyor... İşte senin de yolların onunla kesişiyor! Yai eğer bekarsan, bugün seni heyecanlandıracak ve tutkularını alevlendirecek biriyle tanışabilirsin. Öte yandan eğer ilişkisi olan bir Terazi burcuysan, bugün partnerinle daha eğlenceli ve keyifli anılar biriktirebilirsin. Aşka zaman ayır... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…