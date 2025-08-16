17 Ağustos Pazar Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün eski bir aşkın, belki de uzun süredir unutulmuş bir duygunun yeniden alevlenmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Bu, belki de bir arkadaş ortamında, belki de tamamen beklenmedik bir anda karşına çıkabilir. Bu durum, seni biraz karmaşık hislere sürükleyebilir. Geçmişten gelen bir karmasal bağın yeniden canlanmasına neden olabilir!

Ancak gökyüzünde bugün Güneş ile Ketu'nun kavuşum enerjisi hakim. Bu enerji, duygusal anlamda hızla hareket etmek yerine, bir adım geri atıp durumu değerlendirmenin daha sağlıklı olacağını işaret ediyor. Bu duygusal dalgalanmaları sindirebilmek, onları anlamak ve mantığını da devreye sokarak karar vermek önem kazanıyor. Belki de öncelikle bu duyguları kabul etmeli, içselleştirmeli ve sonra da ne hissettiğini itiraf etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…