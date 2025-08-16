17 Ağustos Pazar Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini bir bahar temizliği atmosferine bırakabilirsin. Güneş ile Ketu'nun kozmik birlikteliği, sosyal çevrendeki ilişkilerini yeniden değerlendirmen için sana bir fırsat sunuyor. Kiminle güvenle ilerleyebileceğini ve kiminle yollarını ayırman gerektiğini gözler önüne seriyor. Belki de bir süredir kafanı meşgul eden, ancak bir türlü karar veremediğin bir durum var. İşte bugün, bu kararı vermek için mükemmel bir gün.

Eğer iş hayatında aktifsen ve özellikle ekip çalışmaları, toplu projeler veya dernek faaliyetleri gibi konularla meşgulsan, bugün senin için oldukça önemli olabilir. Uzun zamandır üzerinde emek verdiğin bir proje sonunda hayata geçirilebilir. Ya da belki de geçmişten beri sürüncemede kalan bir iş birliği bugün netlik kazanabilir. İş hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir bu durum. Hani o, her an aklından geçen, inşa etmek için can attığın o iş fikri var ya, işte onun temellerini bugün atabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…