17 Ağustos Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini bir bahar temizliği atmosferinde bulabilirsin. Güneş ile Ketu'nun kozmik birlikteliği, sosyal çevrende kiminle güvenle ilerleyebileceğini ve kiminle yollarını ayırman gerektiğini sana apaçık bir şekilde gösterecek. Bu, belki de bir süredir üzerinde düşündüğün, ancak bir türlü karar veremediğin bir durum olabilir. İşte bugün, bu kararı vermek için mükemmel bir gün.

İşte bu durumda, iş dünyasında ise özellikle ekip çalışmaları, toplu projeler veya dernek faaliyetleri gibi konular gündeminde olacak. Belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir proje sonunda hayata geçirilebilir veya belki de geçmişten beri sürüncemede kalan bir iş birliği bugün netlik kazanabilir. Bu, iş hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Hani her an aklından inşa ettiğin o iş var ya işte onun temelleri bugün atılabilir!

Peki, havada aşk kokusu var mı? Aman dikkat, arkadaş ortamında eski bir duygunun yeniden alevlenmesi söz konusu olabilir. Bu durum, sana karmasal bir bağ hissi verebilir. Ancak Güneş ile Ketu'nun kavuşum enerjisi bu duyguların hızına kapılmadan önce bir adım geri atıp durumu değerlendirmenin çok daha önemli olduğunu gösteriyor. Duygularını sindirerek ve mantığını da devreye sokarak karar vermelisin. Galiba önce bu duyguyu içine sindirmeli, kabul etmeli ve sonra itiraf etmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…