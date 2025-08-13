14 Ağustos Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilham verecek ve parlayacaksın! Zira, Ay'ın Boğa burcundaki konumu ve Plüton'un Kova burcunda yaptığı kare açı, iş hayatında yaratıcı projelerle ön plana çıkabileceğini gösteriyor. Ancak bu durum, rekabetin de artacağı anlamına geliyor. Bu nedenle bugün hem kariyer hayatında hem de maddi konularda sabırlı ve düşünerek hareket etmen gerekiyor.

Rekabeti artıran, mantığın konuştuğu bu dönemde ani tepkilerden, kararsızlıktan ve hatta hızlı kararlardan kaçınmalısın. Kendini ve yeteneklerini gösterebileceğin fırsatlarla odaklanmalısın. Şimdi gözlerini dört açmalı, başarılı olmanın bir yolunu bulmalısın. Belki de rekabetten sıyrılmak için yeni bir iş kurmayı ve kendi geminin kaptanı olmayı da düşünmelisin.

Havada aşk kokusu mu var? Aşk hayatına gelirsek, bugün tutkularının yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü Ay ile Plüton’un etkisiyle duygular yerini dürtülere bırakabilir… Bu da ilişkide daha açık ve net olmanı ve gereksiz tartışmalardan kaçınıp aşkı yaşamanı sağlayacaktır. Partnerin ile daha derin ve anlamlı paylaşımlar yapmanın tam zamanı. Gelelim bekar Terazi burçlarına! Etkileyici ancak bir o kadar da karmaşık bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Yeni bir aşka yelken açarken dikkatli ve seçici olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…