14 Ağustos Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün tutkularının yükselişe geçeceğini ve kalbinin daha hızlı atacağını söyleyebilir. Çünkü Ay ile Plüton’un etkileşimi, duygusal dalgalarını biraz daha yükseğe taşıyacak ve duyguların yerini daha güçlü dürtülere bırakabilir. Bu durum, ilişkilerinde daha açık ve net olmanı sağlayarak, gereksiz tartışmalardan uzak durmana ve aşkı dolu dolu yaşamana yardımcı olacak. Partnerinle daha derin ve anlamlı paylaşımlar yapmanın tam sırası. Şimdi, bu duygusal derinliklerin keyfini çıkarmanın tam zamanı!

Bekar Terazi burçlarına da bir notumuz var. Etkileyici ancak bir o kadar da karmaşık bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Yeni bir aşka yelken açarken, kalbinin sesini dinlemeyi unutma ancak aynı zamanda dikkatli ve seçici olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...