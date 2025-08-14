15 Ağustos Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Mars'ın oluşturduğu altmışlık açının desteği seni saracak! Bu güçlü enerji, başta sosyal hayatını renklendirecek ve harekete geçirecek. Ama iş yerinde de ekip çalışmaları, ortaklaşa yürütülen projeler veya yaratıcı fikirlerin havada uçuştuğu beyin fırtınaları sırasında, enerjin ve katkıların herkes tarafından fark edilecek. Görünen o ki enerjin, geleceğini de şekillendirecek!

Hatta bu cuma günü karmaşık durumlarla karşılaştığında, hızlı ve etkili karar verme yeteneğin sayesinde, çözüme ulaşmakta zorlanmayacaksın. Finansal konularda ise, mantıklı ve hesaplı riskler alarak, kazancını artırma fırsatı yakalayabilirsin. Ancak unutma ki her zaman olduğu gibi, risk alırken dikkatli ve öngörülü olmak önemlidir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün, iletişim ön plana çıkıyor. Partnerinle yapacağın samimi ve derin sohbetler, aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir. Merkür ve Mars'ın güçlü çekimi seni tutkulu bir aşka da sürükleyecek belli ki! Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsan, ilişkiniz konusunda gerçek hislerini ve derinlerde sakladığın tutkularını dışarı çıkarmalısın. Aşkın büyüsüne kapılmaya hazırsan, bazı riskleri alman gerektiğini de unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…