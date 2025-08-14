15 Ağustos Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün romantik ve iletişim dolu enerjileri seninle. Aşk hayatında iletişimin önemini daha iyi anlayacağın bir gün seni bekliyor. Partnerinle yapacağın samimi ve derin sohbetler, aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir ve belki de yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir.

Gökyüzünün romantik gezegeni Merkür ve tutkunun efendisi Mars'ın seni çekim alanına alacağı bugün, tutkulu bir aşka yelken açman için harika bir fırsat olabilir. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsan, ilişkin konusunda gerçek hislerini ve derinlerde sakladığın tutkularını dışarı çıkarmalısın. İçindeki aşk ateşini partnerine hissettirmen, onunla arandaki bağı daha da güçlendirecektir.

Aşkın büyüsüne kapılmaya hazırsan, bazı riskleri alman gerektiğini de unutmamalısın. Her ne kadar güvenli limanlarda durmak cazip gelse de, aşkın heyecanı ve tutkusu ancak risk alarak yaşanır. Bu yüzden, bugün biraz cesaretini topla ve kalbinin sesini dinle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…