19 Ağustos Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünlerde gökyüzü seninle adeta flört ediyor! Ay ve Jüpiter'in kozmik dansı, sana yaratıcılık ve projeler konusunda muazzam bir enerji akışı sağlıyor. Sanatla ilgili işler, medya projeleri, tasarım çalışmaları veya sahne arkası görevlerde adeta bir yıldız gibi parlayabilirsin. İş arkadaşlarınla birlikte hem eğlenceli hem de üretken bir atmosfer yakalayabileceğin bir dönemdesin. Belki de ofisteki o sıkıcı toplantıları biraz renklendirmenin tam zamanı!

Öte yandan gün içinde e-posta kutuna düşebilecek beklenmedik bir iş teklifi, özellikle daha önce hayalini kurduğun ama bir türlü adım atamadığın alanlarda, kapını çalabilir. Kariyerinde daha görünür olmak ve adından sıklıkla söz ettirmek için bu enerjiyi değerlendirmen oldukça önemli. Unutma, yeni fikirlerini hayata geçirirken risk almadan hareket etmek, başarı şansını artırır.

Biraz da aşk konuşalım mı? Aşk hayatında ise bugün, eski bir flörtün beklenmedik bir anda karşına çıkması, mevcut ilişkinin dinamiklerini değiştirebilir. Ay ile Jüpiter'in geçmiş ile geleceği karşı karşıya getiren enerjisi, biraz kafanı da karıştırabilir. Bu noktada, geçmişten gelen bu kişiye ilgi duymasan bile, partnerin bu durumu hassas bir şekilde algılayabilir. Galiba eski aşkların aniden belirmesi karşısında dikkatli ve hassas olman gerekiyor, özellikle kafa karışıklıkların eğer yersiz ise partnerine belli etmesen iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…