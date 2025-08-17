18 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin günün! Gökyüzünü enerjisi ile saran Merkür ile Mars altmışlığı, iş hayatında adeta bir strateji ustası gibi hareket etmene olanak sağlıyor. Karar verme sürecinde zorlandığın konulara bugün kristal berraklığındaki bir gözlükle bakabilir, sonuç odaklı bir şekilde hızla ilerleyebilirsin. Özellikle ekip çalışmalarında, iş ortaklıklarında veya müşteri ilişkilerinde, kelimelerin adeta sihirli bir değnek gibi seni bir adım öne taşıyacak.

Bugün iş ortamında parlayan enerjin, gelecekte daha büyük sorumluluklar almanın kapılarını aralayabilir. İşte bu enerji, senin adeta bir lider gibi öne çıkmanı sağlayacak ve etrafındakilerin sana olan güvenini arttıracaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün dengeli ve dürüst bir iletişim senin kozun olacak. Partnerinle ortak hedefler üzerine yapacağın konuşmalar, Merkür ile Mars'ın da etkisiyle ilişkinizi adeta çelikten bir zırh gibi güçlendirebilir. Gelelim bekar Terazi burçlarına! Bugün tanışacağın biriyle ilk sohbetten itibaren güçlü bir çekim hissi yaşayabilirsin. Cesur ve samimi cümlelerin, kalbin kapılarını sonuna kadar aralayabileceğini unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…