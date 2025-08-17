18 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, aşkın en tatlı hali bugün seninle! Dengeli ve dürüst bir iletişim, bugün aşk hayatındaki en önemli kozun olacak. Partnerinle yapacağın derinlemesine, içten konuşmalar, belki de ortak hedeflerinizi belirleme fırsatı bulacağınız bu muhteşem gün, Merkür ve Mars'ın da destekleyici etkisiyle, ilişkinizi adeta çelikten bir zırhla sarıp sarmalayabilir.

Bekar Terazi burçlarına gelirsek, bugün sana özel bir sürpriz var! Yeni bir tanışma, belki de ilk sohbetten itibaren seni büyüleyecek biri... Bu kişiyle aranda adeta elektrikler uçuşacak ve güçlü bir çekim hissi yaşayabilirsin. İşte tam da bu noktada, cesur ve samimi cümlelerin devreye girecek. Kalbinin kapılarını sonuna kadar açabilecek bu cümleler, belki de aşkın anahtarını sana sunacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…