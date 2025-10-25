Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça sağlam bir yaklaşımın belirgin olduğunu gözlemliyoruz. İlişkinde güven ve bağlılık adına güçlü adımlar atabilirsin. Bu bazen derinlemesine bir sohbet, bazen ise bir teklif olabilir... Bugünün enerjisi sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak bir köprü görevi görecek.

Aşk hayatında yeni bir başlangıç yapmayı düşünen bekar Oğlak burcu okurlarımıza gelirsek, bugünün enerjisi altında yeni tanıştığın bir kişiye karşı hissedeceğin yoğun yakınlık, ciddiyet arzusu ve heyecanın ters tepebileceğini unutma. Bu ani ve yoğun duygular, seni yanıltabilir ve aşk konusunda yanlış sinyaller almana neden olabilir.

Zira, Merkür ve Satürn'ün birleştiği bu enerjik gün, hayatında yeni bir aşk kapısını aralamak için acele etmemen gerektiğini hatırlatıyor. Her şeyin zamanı olduğunu unutma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…