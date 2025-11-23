Sevgili Oğlak, bu hafta enerjini yükseltmeye ve harekete geçmeye hazır mısın? Gökyüzünde oluşan mükemmel bir üçgen, Venüs ve Satürn'ün bir araya gelmesiyle, iş yaşamına büyük bir ciddiyet ve başarı enerjisi getiriyor. Sorumluluklarının altından kalkma konusunda gösterdiğin ustalık, finansal konularda bulduğun yaratıcı çözümler ve hızlı düşünme yeteneğinle attığın pratik adımlar, iş hayatındaki sıra dışı performansını herkesin dikkatini çekiyor. Artık sahnenin yıldızı sensin, gerçek güç ve otorite senin elinde.

İletişim gezegeni Merkür'ün durağan konuma geçmesi, planlarının hızlanmasını sağlıyor. Profesyonel bakış açını ve yaratıcı zihnini stratejik düşünme kapasitenle birleştirerek, başarıya giden yolu aydınlatıyorsun. Bu hafta, iş planlarını sağlamlaştırmak ve geleceğe dair daha net adımlar atmak için mükemmel bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Hadi kendi yolunu çiz! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…