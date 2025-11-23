Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Sinir sisteminin yoğun bir tempoda çalışacağı bu dönemde, stres ve zihinsel yorgunluk seninle daha yakından ilgilenebilir. Biliyoruz ki, bu aralar gözlerin ve baş bölgen özellikle hassas. Bu nedenle, ekran sürelerini azaltarak bu bölgeleri korumakta fayda var.

Belki bir kitap okumak, belki de bir yürüyüşe çıkmak... Kendini ekranlardan biraz olsun uzaklaştırarak, gözlerini de başını da rahatlatabilirsin. Bunun yanı sıra, kısa meditasyonlar ve derin nefes çalışmaları da bu dönemde senin en büyük yardımcıların olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…