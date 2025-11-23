onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 24 Kasım - 30 Kasım Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 24 Kasım - 30 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 24 Kasım - 30 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta görkemli Venüs ve gizemli Neptün'ün gökyüzündeki büyülü üçgeni, duygusal dünyanı tatlı bir şekilde yumuşatıyor ve içindeki romantik ruhu ortaya çıkarıyor. Normalde güçlü ve kararlı bir karaktere sahip olan sen, bu hafta beklenmedik bir şekilde romantizmin büyüleyici dalgalarına kapılıyorsun.

Bu romantik dönem, partnerinle arandaki duygusal bağı daha da güçlendirecek bir fırsat sunuyor. Belki de uzun zamandır aklında olan ve mükemmel anı beklediğin bir romantik akşam yemeği planı için tam zamanıdır. Mum ışığında, baş başa geçirilen anların, kalbindeki aşkı daha da derinleştireceğini unutma.

Kısacası bu hafta, aşkın ve romantizmin sana getireceği tüm güzelliklere açık ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Oğlak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın