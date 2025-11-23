Sevgili Oğlak, bu hafta görkemli Venüs ve gizemli Neptün'ün gökyüzündeki büyülü üçgeni, duygusal dünyanı tatlı bir şekilde yumuşatıyor ve içindeki romantik ruhu ortaya çıkarıyor. Normalde güçlü ve kararlı bir karaktere sahip olan sen, bu hafta beklenmedik bir şekilde romantizmin büyüleyici dalgalarına kapılıyorsun.

Bu romantik dönem, partnerinle arandaki duygusal bağı daha da güçlendirecek bir fırsat sunuyor. Belki de uzun zamandır aklında olan ve mükemmel anı beklediğin bir romantik akşam yemeği planı için tam zamanıdır. Mum ışığında, baş başa geçirilen anların, kalbindeki aşkı daha da derinleştireceğini unutma.

Kısacası bu hafta, aşkın ve romantizmin sana getireceği tüm güzelliklere açık ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…