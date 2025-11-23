Sevgili Oğlak, bu hafta harekete hazır mısın? Özellikle Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, iş hayatına büyük bir ciddiyet ve başarı enerjisi getiriyor. Sorumluluklarının altından kalkma konusunda gösterdiğin ustalık, özellikle finansal konularda bulduğun çözümler ve hızlı zihinle pratik bir şekilde attığın adımlar sayesinde iş hayatında sergilediğini sıra dışı performans herkesi büyülüyor! Şimdi gerçek güç ve otorite sensin.

Öte yandan, iletişim gezegeni Merkür'ün durağan konuma geçmesi de planlarının hızlanmasını sağlıyor. Şimdi profesyonel bakış açın ve yaratıcı zihnine stratejik düşünme kapasiteni de eklersen başarı senin olacaktır l. Bu arada iş planlarını sağlamlaştırmak ve geleceğe dair daha net adımlar atmak için mükemmel bir haftada olduğunu söyleyebiliriz.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, duygu dünyanı yumuşatıyor ve romantizmini ortaya çıkarıyor. Normalde sert bir dış görünüşe sahip olan sen, bu hafta bir anda romantik bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, partnerin ile duygusal bir yakınlaşma yaşaman mümkün. Belki de uzun zamandır planladığın bir romantik akşam yemeği için o mükemmel zaman gelmiştir! Baş başa geçirilen anlarla derinleşen bir aşka hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…