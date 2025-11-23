onedio
24 Kasım - 30 Kasım Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 24 Kasım - 30 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 24 Kasım - 30 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta harekete hazır mısın? Özellikle Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, iş hayatına büyük bir ciddiyet ve başarı enerjisi getiriyor. Sorumluluklarının altından kalkma konusunda gösterdiğin ustalık, özellikle finansal konularda bulduğun çözümler ve hızlı zihinle pratik bir şekilde attığın adımlar sayesinde iş hayatında sergilediğini sıra dışı performans herkesi büyülüyor! Şimdi gerçek güç ve otorite sensin. 

Öte yandan, iletişim gezegeni Merkür'ün durağan konuma geçmesi de planlarının hızlanmasını sağlıyor. Şimdi profesyonel bakış açın ve yaratıcı zihnine stratejik düşünme kapasiteni de eklersen başarı senin olacaktır l. Bu arada iş planlarını sağlamlaştırmak ve geleceğe dair daha net adımlar atmak için mükemmel bir haftada olduğunu söyleyebiliriz.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, duygu dünyanı yumuşatıyor ve romantizmini ortaya çıkarıyor. Normalde sert bir dış görünüşe sahip olan sen, bu hafta bir anda romantik bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, partnerin ile duygusal bir yakınlaşma yaşaman mümkün. Belki de uzun zamandır planladığın bir romantik akşam yemeği için o mükemmel zaman gelmiştir! Baş başa geçirilen anlarla derinleşen bir aşka hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

