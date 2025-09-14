15 Eylül - 21 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için disiplin ve kararlılıkla dolu bir dizi macera bekliyor. Haftanın ilk günlerinde Venüs ve Mars arasında oluşan kozmik altmışlık, sana cesaretin yanı sıra adeta bir stratejist gibi düşünme yeteneği armağan ediyor. İş hayatında uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığın projeleri ilerletmek için kusursuz bir zaman dilimine adım atıyorsun. Patronlarınla veya iş arkadaşlarınla olan ilişkilerindeki uyumlu ve ikna edici tavrınla, fikirlerini kabul ettirebilir ve yeni fırsatlar yaratabilirsin.

Hafta ortasında sahneye çıkan Merkür ve Plüton arasındaki üçgen ise iş hayatında stratejik zekanı kullanmanı destekliyor. Zorlu projelerdeki sorunları çözmek, detaylarda fark yaratmak ve planlarını kalıcı hale getirmek için ideal bir dönemdesin. Para konularında güçlü bir analiz yeteneği sergileyebilir, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli kazançlar için doğru adımları atabilirsin. Bu kozmik açı sayesinde iş ve finansal konularda daha kontrollü ve etkili hareket edebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…