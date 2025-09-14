onedio
15 Eylül - 21 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 15 Eylül - 21 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Eylül - 21 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için disiplin ve kararlılığın ön planda olduğu bir hafta olacak. Haftanın başında Venüs ve Mars arasında oluşan altmışlık, sana hem cesaret hem de stratejik düşünme yeteneği kazandırıyor. İş hayatında uzun süredir emek verdiğin projeleri ilerletmek için mükemmel bir zaman dilimi içindesin. Patronların veya iş arkadaşlarınla olan ilişkilerindeki uyumlu ve ikna edici tavrın sayesinde, fikirlerini kabul ettirebilir ve yeni fırsatlar yaratabilirsin. Ayrıca, maddi anlamda da beklenen kazançlar gündeme gelebilir; yatırım veya ek gelir fırsatları öne çıkıyor. 

Hafta ortasında devreye giren Merkür ve Plüton arasındaki üçgen, iş hayatında stratejik zekanı kullanmanı gerektiriyor. Zorlu projelerde sorunları çözmek, detaylarda fark yaratmak ve planlarını kalıcı hale getirmek için ideal bir dönemdesin. Para konularında güçlü bir analiz yeteneği sergileyebilir, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli kazançlar için doğru adımları atabilirsin. Bu açı sayesinde iş ve finansal konularda daha kontrollü ve etkili hareket edebilirsin.

Aşk hayatında ise Venüs ve Mars arasındaki altmışlık, ilişkilerinde tutku ve heyecanı ön plana çıkarıyor. Partnerlerinle samimi ve keyifli anlar yaşayabilir, ortak paylaşımlarınızın derinleştiğini hissedebilirsin. Ama eğer bekarsan, Venüs sürpriz bir tanışmayı işaret ediyor. Enerjin ve çekiciliğin sayesinde kalbini hızlandıracak bir karşılaşma yaşanabilir. Bu kalıcı bir birliktelik olmasa da bu bahar aşksız geçmeyecek gibi... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

