15 Eylül - 21 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünün en romantik gezegeni Venüs, savaşçı Mars ile bir altmışlık yaparak, aşk hayatına tutku ve heyecan fırtınası getiriyor. Bu enerji altında, partnerinle geçireceğin anlar daha samimi ve keyifli olabilir. Belki birlikte bir film izlersiniz, belki de uzun zamandır planladığınız bir yemeği birlikte yaparsınız. Ortak paylaşımlarınızın derinleştiğini hissedeceğiniz bu dönemde, birlikte geçirdiğiniz her an daha da anlam kazanacak.

Ama eğer bekar bir Oğlak burcuysan, bu hafta seni nelerin beklediğine inanamayacaksın! Aşk gezegeni Venüs, sürpriz bir tanışmayı işaret ediyor. Belki bir arkadaşının doğum günü partisinde, belki de kafede kahveni yudumlarken karşına çıkacak biriyle, kalbinin hızla atmasına neden olacak bir karşılaşma yaşayabilirsin. Enerjin ve çekiciliğinin zirvede olacağı bu dönemde, etrafındakilerin ilgisini çekmek senin için çocuk oyuncağı olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...