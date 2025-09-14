onedio
Haberler
15 Eylül - 21 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Eylül - 21 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 15 Eylül - 21 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünün en romantik gezegeni Venüs, savaşçı Mars ile bir altmışlık yaparak, aşk hayatına tutku ve heyecan fırtınası getiriyor. Bu enerji altında, partnerinle geçireceğin anlar daha samimi ve keyifli olabilir. Belki birlikte bir film izlersiniz, belki de uzun zamandır planladığınız bir yemeği birlikte yaparsınız. Ortak paylaşımlarınızın derinleştiğini hissedeceğiniz bu dönemde, birlikte geçirdiğiniz her an daha da anlam kazanacak.

Ama eğer bekar bir Oğlak burcuysan, bu hafta seni nelerin beklediğine inanamayacaksın! Aşk gezegeni Venüs, sürpriz bir tanışmayı işaret ediyor. Belki bir arkadaşının doğum günü partisinde, belki de kafede kahveni yudumlarken karşına çıkacak biriyle, kalbinin hızla atmasına neden olacak bir karşılaşma yaşayabilirsin. Enerjin ve çekiciliğinin zirvede olacağı bu dönemde, etrafındakilerin ilgisini çekmek senin için çocuk oyuncağı olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
