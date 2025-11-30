Sevgili Oğlak, bu hafta senin için enerji dolu bir hafta olacak, ancak biraz dikkatli olman gerekiyor. Venüs ve Plüton arasındaki seksi sekstil, enerjini yüksek tutarken aynı zamanda kendini aşırı zorlamamayı hatırlatıyor. Bu hafta, baskı altında hissettiğin her anı, bir adım geri atıp derin bir nefes almak için bir fırsat olarak gör.

Tabii ki bu hafta, İkizler Dolunayı'nın büyülü etkisi de var üzerinde. Bu etki, duygusal stresini dengelemek için kısa yürüyüşler yapmanı öneriyor. Ama bize soracak olursan, biraz daha özel etkinlikler tercih etmelisin. Belki doğada kendinle baş başa kalmak, bisiklet sürmek, kar tatiline gitmek ya da sinema salonunda mısır yiyip ne izlediğini unutarak düşüncelere dalmak gibi... Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…