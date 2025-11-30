Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek! Gökyüzünde Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, iş hayatında disiplini ve sistematik çalışmayı ön plana çıkarıyor. Bu, senin gibi düzenli ve planlı hareket etmeyi tercih eden bir Oğlak için adeta bir loto ikramiyesi! İşlerini zamanında tamamlamanın ve detaylara dikkat etmenin, başarıya giden yolda sana kırmızı halı sergileyeceğini unutma.

Tabii bu süreçte, kritik kararları alırken sabırlı olman gerekiyor. Zihinsel netliğin ve planlı hareket etmenin, seni rakiplerinden bir adım öne çıkaracağına emin olabilirsin. Aceleci adımlar atmaktan kaçınman ve süreçleri doğru yönetmen, bu dönemde hayati önem taşıyor. Ayrıca, riskleri ölçülü alman ve detaylara odaklanman, uzun vadeli kazanç sağlamana yardımcı olabilir. Liderlik becerilerini göstermekten çekinme, çünkü bu dönemde senin için önemli olan bir diğer nokta da bu. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…