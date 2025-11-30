Sevgili Oğlak, bu hafta Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, iş hayatında disiplin ve sistemli çalışmayı ön plana çıkarıyor. Bu, senin gibi düzenli ve planlı hareket etmeyi seven bir Oğlak için müthiş bir haber! İşlerini zamanında tamamlamak ve detaylara dikkat etmek, başarının anahtarını sana sunacak.

Tabii bu süreçte kritik kararları dahi sabırla alman gerekecek. Zihinsel netlik ve planlı hareket etmek, seni rakiplerinden bir adım öne çıkaracak. Aceleci adımlar atmamak ve süreçleri doğru yönetmek de bir hayli önemli bugünlerde! Öte yandan riskleri ölçülü almak ve detaylara odaklanmak, uzun vadeli kazanç sağlamana yardımcı olabilir. Liderlik becerilerini göstermek ve sorumluluk almaktan ise korkma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Plüton'un oluşturduğu sekstil, ilişkide biraz soğuma ve sınırların belirlenmesi enerjisi getiriyor. Partnerinle aranda duygusal bir mesafe ya da soğuma hissi oluşabilir. Duygusal ihtiyaçlarını netleştirmek ve sınırlarını korumak önemli. Tabii eğer bekarsan, aşka duygusal olarak temkinli yaklaşmak gerekli bu aralar! Plüton, hızlı kararlarla hataya yol açabilir. Yani aşkta acele etme, zamanla her şey yerli yerine oturacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…