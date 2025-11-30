Sevgili Oğlak, bu hafta Venüs ve Plüton'un bir araya gelip oluşturduğu sekstil enerjisi, ilişkilerde biraz soğuma ve sınırların belirlenmesi gibi bir hava getiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranda belirgin bir mesafe ya da soğukluk hissi oluşabilir. Bu durumda, duygusal ihtiyaçlarını netleştirmek ve kendini korumak önemli. Kendi duygusal sınırlarını belirlemek ve onları korumak, ilişkideki bu soğuk dönemi daha hızlı atlatmana yardımcı olabilir.

Ama eğer bekarsan ve yeni bir aşk arayışındaysan, Plüton'un bu haftaki enerjisi hızlı kararlarla hata yapmaya meyilli olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden, aşka duygusal olarak temkinli yaklaşmak daha sağlıklı olabilir. Aşkta acele etme, zamanla her şey yerli yerine oturacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...