Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Aralık - 7 Aralık Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 1 Aralık - 7 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 1 Aralık - 7 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Venüs ve Plüton'un bir araya gelip oluşturduğu sekstil enerjisi, ilişkilerde biraz soğuma ve sınırların belirlenmesi gibi bir hava getiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranda belirgin bir mesafe ya da soğukluk hissi oluşabilir. Bu durumda, duygusal ihtiyaçlarını netleştirmek ve kendini korumak önemli. Kendi duygusal sınırlarını belirlemek ve onları korumak, ilişkideki bu soğuk dönemi daha hızlı atlatmana yardımcı olabilir.

Ama eğer bekarsan ve yeni bir aşk arayışındaysan, Plüton'un bu haftaki enerjisi hızlı kararlarla hata yapmaya meyilli olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden, aşka duygusal olarak temkinli yaklaşmak daha sağlıklı olabilir. Aşkta acele etme, zamanla her şey yerli yerine oturacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

