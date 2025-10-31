onedio
Kasım Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ay Mars ile Neptün üçgeni kariyerinde finansal farkındalık getiriyor. Kazançlarını sezgisel biçimde yönetiyor, gelir gider dengesini ustalıkla kuruyorsun. Manevi tatmin ile maddi kazancı birleştirmek önceliğin haline geliyor.

4 Kasım’da Mars ile Uranüs karşıtlığı ev ve iş dengende değişim yaratabilir. Yer değişikliği, ofis düzeni ya da çalışma ortamında beklenmedik gelişmeler olabilir. Bu değişim seni uzun vadede özgürleştiriyor.

Aşkta 19 Kasım Akrep Yeni Ayı derin bir tutku doğuruyor. Partnerinle duygusal bir yakınlık kurabilir, geçmiş yaraları birlikte şifalandırabilirsiniz. Bekarsan güçlü bir manyetizma ile dikkat çekiyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
