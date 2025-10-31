Sevgili Kova, bu ay Mars ile Uranüs karşıtlığı nedeniyle ani hareket ve yoğun tempo fiziksel stres yaratabilir. Özellikle kalp, kas ve eklem sağlığına dikkat etmelisin. Düzenli yürüyüşler ve esneme egzersizleri faydalı olacak.

Duygusal dalgalanmalar ise baş ağrısı veya yorgunluk getirebilir; meditasyon ve nefes teknikleri denge sağlayacak. Su tüketimi ve beslenme rutini enerjini yüksek tutmanı sağlayacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…