Kova Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Kasım ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Kasım ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Kasım ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ay aşkta 19 Kasım Akrep Yeni Ayı, duygusal bağlarını derinleştiriyor. Yüzeysel ilişkiler seni artık tatmin etmiyor; tutkuyu ve anlamı bir arada arıyorsun. Partnerinle birlikte daha dürüst bir yakınlık kurabilir, uzun süredir bastırdığın hisleri açıkça dile getirebilirsin.  

Bekar Kovalar için bu Yeni Ay, güçlü bir çekim enerjisi taşıyor. Bir anda kalbini çalan biriyle yollar kesişebilir ama bu bağ seni dönüştürecek türden olacak. İçinde hem tutku hem teslimiyet barındırıyor. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

