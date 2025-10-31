Sevgili Kova, bu ay aşkta 19 Kasım Akrep Yeni Ayı, duygusal bağlarını derinleştiriyor. Yüzeysel ilişkiler seni artık tatmin etmiyor; tutkuyu ve anlamı bir arada arıyorsun. Partnerinle birlikte daha dürüst bir yakınlık kurabilir, uzun süredir bastırdığın hisleri açıkça dile getirebilirsin.

Bekar Kovalar için bu Yeni Ay, güçlü bir çekim enerjisi taşıyor. Bir anda kalbini çalan biriyle yollar kesişebilir ama bu bağ seni dönüştürecek türden olacak. İçinde hem tutku hem teslimiyet barındırıyor. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…