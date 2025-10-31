Sevgili Kova, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, iş projelerinde sezgiyi ve yaratıcılığı ön plana çıkarıyor. Karmaşık görevlerde stratejik düşünme ve hızlı çözüm üretme kolaylaşıyor. Liderlik ve iletişim becerilerin öne çıkacak; takım içinde güven ve saygı kazanacaksın. Bu enerji seni farklı projelerde fark edilir kılacak.

Mars ile Uranüs karşıtlığı, ani değişimler ve sürpriz fırsatlar getiriyor. Beklenmedik görevler veya projeler seni hızlı karar vermeye zorlayacak. Riskleri doğru yönetmek ve yaratıcı çözümler üretmek, kariyerinde fark yaratmanı sağlayacak. Bu dönem cesur ve yenilikçi hamleler yapmak için ideal. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…