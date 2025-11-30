Sevgili Kova, bu ayın ilk günlerinde Dolunay'ın büyülü etkisi altında, kariyerinde yeni ve heyecan verici adımlar atman için içindeki cesaretin alevlenmeye başladığını hissediyoruz. Yepyeni projelere liderlik etmek, sorumluluklarını omuzlamak ve başarıya giden yolda önemli bir kilometre taşı oluşturmak senin için kaçınılmaz hale geliyor. Elbette bunu kendi eşsiz ve özgün tarzında yapacaksın, yani sınırları aşacak, kuralları yıkacak ve her zaman olduğu gibi farklılığınla öne çıkacaksın. Zaten aksi düşünülemezdi, değil mi?

Ayın ortalarında ise Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, finansal ve kariyer planlamalarında sezgilerini daha da güçlendiriyor. Beklenmedik fırsatlar karşısında hızlı ve mantıklı kararlar alman, seni bir adım öne çıkaracak. Bu dönemde başarıyı hedefliyorsan, mutlaka teknoloji ve yapay zeka süreçlerini işine dahil etmelisin. Bu sayede fark yaratabileceğini biliyoruz. Zaten kimsenin cesaret edemediğini yapabilcek gücün de var, göster kendini! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…