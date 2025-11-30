Sevgili Kova, bu ayın enerjisi biraz hızlanıyor gibi görünüyor. Merkür, Yay burcuna geçiş yaparak zihinsel tempo ve enerji akışını bir üst seviyeye çıkarıyor. Ancak bu durum, bazen kronik rahatsızlıkların su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden enerjini dengede tutmak adına daha dikkatli ve bilinçli olmalısın.

Ayrıca, Dolunay zamanı ruh halinin de değişebileceğini düşünerek belki de psikoterapi seçeneğini bir düşünmelisin. Görünen o ki bedeninin ve ruhunun isyanına göz yumamayacağın bir dönemden geçiyoruz. İyileşmek ve şifa ile dolmak için neler yapman gerektiğini iyi düşün ve buna göre hareket et! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…