Aralık 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Kova ve yükselen Kova burçlarının Aralık ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Aralık ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ayın enerjisi biraz hızlanıyor gibi görünüyor. Merkür, Yay burcuna geçiş yaparak zihinsel tempo ve enerji akışını bir üst seviyeye çıkarıyor. Ancak bu durum, bazen kronik rahatsızlıkların su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden enerjini dengede tutmak adına daha dikkatli ve bilinçli olmalısın.

Ayrıca, Dolunay zamanı ruh halinin de değişebileceğini düşünerek belki de psikoterapi seçeneğini bir düşünmelisin. Görünen o ki bedeninin ve ruhunun isyanına göz yumamayacağın bir dönemden geçiyoruz. İyileşmek ve şifa ile dolmak için neler yapman gerektiğini iyi düşün ve buna göre hareket et! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

