Ekim Kova Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Ekim 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Kova ve yükselen Kova burçlarının Ekim ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ekim ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ayın ilk günlerinde Juno'nun Yay burcuna yaptığı zarif geçiş, seni ruhsal ve bedensel enerjini dengelemeye davet ediyor. Bu dönemde belki de biraz daha doğaya yönelmek, kısa ama enerjik yürüyüşler yapmak, nefes egzersizlerine zaman ayırmak sana çok iyi gelecek. Böylece hem bedenini hem de ruhunu tazelemiş olacaksın.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı dramatik geçişi ve Mars'ın da eklenen etkisiyle, metabolizman ve enerjinde bazı dalgalanmalar hissedebilirsin. Bu durumda sana en büyük yardımcı, düzenli beslenme ve uyku ritüellerin olacak. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planıyla, enerjini yükseltip metabolizmanı hızlandırabilirsin. Unutma, bu dönemde kendine biraz daha fazla özen göstermek ve kendini şımartmak sana çok iyi gelecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

