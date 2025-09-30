Ekim Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu ayın ilk günlerinde Juno'nun Yay burcuna adım atması, ilişkilerinin ve ortaklıklarının derinlerine bir dalış yapmanı gerektirecek. İster iş hayatında ister özel yaşamında olsun, güvene dayalı ilişkiler kurmak için mükemmel bir zaman dilimi seni bekliyor. İşte bu noktada, duygusal derinliklerine inerek, ilişkilerindeki güven unsurunu daha da pekiştirebileceğin bir döneme giriyorsun.

Ayın ortalarında ise Merkür, Akrep burcuna geçiş yaparak sahneyi alıyor. Bu da demek oluyor ki, kariyer ve finansal konular üzerinde hızlı ve kararlı hareket etme yeteneğin artıyor. Ancak bu hızlı hareketlilik, zihinsel yorgunluğa neden olabilir. Bu yüzden sağlığını düşünerek, kısa molalar vermek ve hafif egzersizler yapmak sana iyi gelecek. Unutma, sağlıklı bir zihin sağlıklı bir bedende bulunur!

Peki ya aşktan ne haber? 21 Ekim'deki Terazi Yeni Ay'ı ve hemen ardından meydana gelecek Güneş'in Akrep burcuna geçişi, kısmet ve başarı enerjisini tavan yapıyor. Yeni aşk fırsatları, heyecan verici yakınlaşmalar ve ilişkilerinde olumlu gelişmeler kapını çalabilir. Cesur adımlar atarak seni bekleyen romantik yakınlaşmalara doğru ilerlemeye ne dersin? Sonuçta, cesaretin en büyük ödülüdür aşk! Tabii aşk için kapını çalan yabancının seni sarmasına izin vermen şart. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…