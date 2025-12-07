onedio
8 Aralık - 14 Aralık Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Aralık - 14 Aralık haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Mars ve Satürn arasındaki kare açı, uzun zamandır seni rahatsız eden sağlık sorunlarına dair yeni bir perspektif kazanman için ilham verebilir. Belki de uzun süredir görmezden geldiğin veya çözümünü bir türlü bulamadığın sağlık sorunlarına dikkat çekme zamanı geldi. Güçlü Mars'ın enerjisi, Satürn'ün sabırlı ve disiplinli etkisiyle birleşerek, seni bu konuda adım atmaya teşvik ediyor.

Şifa arayışı, bu haftanın ana temasını oluşturuyor. Belki de bu, bir uzmana başvurmanın, alternatif tedavi yöntemlerini araştırmanın veya sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yapmanın tam zamanı. Kendini dinlemek ve bedeninin neye ihtiyaç duyduğunu anlamak, bu süreçte kilit bir rol oynayacak. Dinlenme zamanı da geldi, sevgili okur. Kendine biraz zaman ayır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

