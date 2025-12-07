Sevgili Kova, bu hafta Mars ve Satürn arasındaki kare açı, uzun zamandır seni rahatsız eden sağlık sorunlarına dair yeni bir perspektif kazanman için ilham verebilir. Belki de uzun süredir görmezden geldiğin veya çözümünü bir türlü bulamadığın sağlık sorunlarına dikkat çekme zamanı geldi. Güçlü Mars'ın enerjisi, Satürn'ün sabırlı ve disiplinli etkisiyle birleşerek, seni bu konuda adım atmaya teşvik ediyor.

Şifa arayışı, bu haftanın ana temasını oluşturuyor. Belki de bu, bir uzmana başvurmanın, alternatif tedavi yöntemlerini araştırmanın veya sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yapmanın tam zamanı. Kendini dinlemek ve bedeninin neye ihtiyaç duyduğunu anlamak, bu süreçte kilit bir rol oynayacak. Dinlenme zamanı da geldi, sevgili okur. Kendine biraz zaman ayır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…