8 Aralık - 14 Aralık Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 8 Aralık - 14 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Aralık - 14 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün Uranüs'e karşıt konumu, ev ve iş hayatında çarpıcı bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Belki yeni bir eve taşınma fikri, belki evinde radikal bir düzen değişikliği ya da iş programının beklenmedik bir şekilde değişmesi gündeminde yer alabilir. Bu durumlar, seni ani ve hızlı kararlar almaya zorlayabilir. Ancak merak etme, çünkü bu hızlı tempo aslında daha yaratıcı ve yenilikçi bir hale gelmeni sağlayacak!

Haftanın ortalarına geldiğimizde ise sorumluluklarını yeniden düzenlemeye başlıyorsun ve iş akışını daha verimli bir hale getiriyorsun. Belki bir toplantıda gösterdiğin sakin ve soğukkanlı tavır, seni bir anda karar verici bir konuma taşıyabilir. Bu durum, profesyonel hayatında yeni kapılar aralayabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatına baktığımızda ise, Mars'ın Satürn ile kare açıya gelmesi, ilişkilerine ciddiyet katıyor. Ancak bu ciddiyet, romantizmi öldüren bir türden değil, aksine duyguları daha sağlam ve kalıcı hale getiren bir ciddiyet. Uzun süre senden uzak duran bir kişi, bu dönemde bir anda hayatına yakınlaşabilir. Bu hafta, aşkta sürprizlere açık ol! Ama bir kez gidene yeniden şans vermek yerine yeni bir aşka yelken açmayı düşün. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

