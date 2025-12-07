Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında gerçekten önemli bir döneme giriyorsun. Mars'ın, kısıtlamalar ve sorumluluklar gezegeni Satürn ile kare açıya gelmesi, ilişkilerinde belirgin bir ciddiyet getiriyor. Fakat bu ciddiyet, aşkın tatlı hafifliğini boğan bir türden değil, tam tersine duygularını daha sağlam, daha kalıcı bir zemine oturtan bir ciddiyet. Belki de bu, aşkta daha derin bir bağlantı arayışının sonucu olabilir.

Bir süredir senden uzak duran bir kişi, bu dönemde beklenmedik bir şekilde hayatına geri dönebilir. Belki de bu kişi, daha önce anlaşılamayan veya çözülemeyen bir durumu düzeltmek, belki de eski bir yanlışı telafi etmek için geri dönmüştür. Ancak burada önemli olan, senin ne istediğin ve neye ihtiyaç duyduğun. Bu hafta, aşkta sürprizlere açık olan da bir kez giden birine yeniden şans vermek yerine, yeni bir aşka yelken açmayı düşünmelisin! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…